Семья отравилась угарным газом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 28-летняя женщина и трое детей отравились угарным газом. Семью госпитализировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Растихин сообщил, что жизни жительницы села Якорь и ее детей - 8-ми, 7-ми и 4-х лет - уже ничего не угрожает. Причиной отравления угарным газом стал неочищенный дымоход.

«От отравления угарным газом без возникновения пожара с начала года травмирован 21 человек, в том числе семеро детей. С начала отопительного периода, то есть с 1-го октября, в жилом секторе зарегистрировали 30 пожаров. Погибших нет. Угарным газом без возникновения пожара отравились шесть человек, из них трое детей», - сказал Дмитрий Растихин.

Он отметил, что в этом году установили 1 131 датчик угарного газа и дыма в домах социально уязвимых слоев населения. Планируют монтировать еще 372.

Всего с начала года в области зарегистрировали 563 пожара, в которых погибли 33 человека. Около 80% возгораний приходится на жилой сектор. Основными причинами их возникновения являются нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнем.



