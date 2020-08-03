Семья олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова обратилась к казахстанцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Похороны олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова, умершего 2 августа, в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях недопущения массового скопления людей состоятся только при участии семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Родственники Жаксылыка Ушкемпирова выражают благодарность всем казахстанцам за соболезнования, оказываемую поддержку, в особенности Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву и Главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

Также сообщается, что все мероприятия, касающиеся прощальной церемонии, состоятся ровно через год.

Напомним, 2 августа на 70-м году жизни скончался видный государственный и общественный деятель, Герой труда РК, первый олимпийский чемпион Казахстана по греко-римской борьбе, чемпион мира, Герой труда Казахстана, обладатель орденов «Барыс», «Курмет» и «Парасат» Жаксылык Ушкемпиров.