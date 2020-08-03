Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Семья олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова обратилась к казахстанцам

    3 Августа 2020, 09:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Похороны олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова, умершего 2 августа, в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях недопущения массового скопления людей состоятся только при участии семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Родственники Жаксылыка Ушкемпирова выражают благодарность всем казахстанцам за соболезнования, оказываемую поддержку, в особенности Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву и Главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

    Также сообщается, что все мероприятия, касающиеся прощальной церемонии, состоятся ровно через год.

    Напомним, 2 августа на 70-м году жизни скончался видный государственный и общественный деятель, Герой труда РК, первый олимпийский чемпион Казахстана по греко-римской борьбе, чемпион мира, Герой труда Казахстана, обладатель орденов «Барыс», «Курмет» и «Парасат» Жаксылык Ушкемпиров.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Спорт Память
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге