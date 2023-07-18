Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Семья кабанов попала на фото в экопарке Алты-Сай

    18 Июля 2023, 10:30

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Семью кабанов сфотографировал Нурыш Куанышбаев - старший егерь экологического парка Алты-Сай, передает МИА «Казинформ».

    По данным казахстанской ассоциаци сохранения биоразнообразия, за последние 9 лет численность кабанов в парке увеличилась вдвое.

    Регулярно учитывать кабанов сотрудники экопарка начали с 2015 года и изначально их было 100-110 особей. В 2022 году в экопарке было уже 230-240 кабанов, а в 2023 – 180-190 . Прошедшая зима была жесткой по погодным условиям и, вероятно, это стало причиной снижения численности животных.

    «Эта весна была благополучной и мы наблюдаем много новорожденных поросят. Встречаются группировки до 60 особей. Такие результаты в росте численности кабана показывают эффективность проводимых сотрудниками парка охранных и биотехнических мероприятий» - директор экопарка Алексей Тимошенко.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Костанайская область Экология Животные
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экскурсию для сына умершего коллеги провели костанайские полицейские
    Инвалида из задымленной квартиры спасли полицейские Костанайской области
    Семья погибла в ДТП в Костанайской области
    Мак выращивал в огороде житель Костанайской области: изъято более 200 кустов
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    3 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    4 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте
    5 Мелеющий Каспий: что станет с морем через 10 лет