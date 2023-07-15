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    Семья из США пять раз подряд крупно выигрывала в лотерею с 2017 года

    15 Июля 2023, 00:37

    АННАПОЛИС. КАЗИНФОРМ - Когда дело доходит до выигрыша в лотерею, удача кажется семейной чертой, по крайней мере, для одной семьи в Мэриленде – три члена которой выиграли с 2017 в лотерею в общей сложности 350 000 долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на USA Today.

    С 2017 года семья из Глен Берни в штате Мэриленд выиграла пять крупных призов моментальной лотереи, в том числе самый последний приз в размере 100 000 долларов на этой неделе.

    Мать, отец и сын, чьи имена представители лотереи не назвали, приобрели все свои выигрышные билеты в одном магазине в Глен-Берни. Мать семейства выиграла 100 000 долларов США в 2019 году и по 50 000 долларов США дважды — один раз в 2017 году и снова в январе 2023 года.

    Сын выиграл 50 000 долларов США ранее в мае, а теперь настала очередь отца выиграть 100 000 долларов США. Отец забрал свой приз в штаб-квартире лотереи в Мэриленде на этой неделе в сопровождении сына.

    «Это просто поразительно», — заявил сын семейства сотрудникам лотерейной компании. - Что самое интересное, все билеты были куплены в одном и том же магазине».

    84-летний отец отметил, что планирует подарить часть призовых денег своим внукам, затем купит новую машину и сделает небольшой ремонт в доме.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    США
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