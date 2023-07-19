Семья из Косшы представит Акмолинскую область на республиканском конкурсе «Мерейлі отбасы»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области оглашены итоги заседания областной комиссии по определению победителей национального конкурса «Мерейлі отбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении внутренней полицтии региона, конкурс «Мерейлі отбасы» проводится с 2014 года.

«В этом году по итогам районного уровня на участие в конкурсе подано 86 заявок, в том числе подали заявку самостоятельно 45 семей, 41 заявка подана через отделы внутренней политики», - пояснили в ведомстве.

После проведения заседаний комиссии районного уровня на областной уровень прошли 18 семей-участников из 12 районов. Это по одной семье из Атбасарского, Астраханского, Аккольского, Бурабайского, , Жаркаинского, Ерейментауского, Зерендинского, Коргалжинскиого районов и по две из Буландинского, Жаксынского, Целиноградского районов, района Биржан сал, городов Степногорска и Косшы.

По итогам заседания областной комиссии определены семь семей-победителей. Гран-при завоевала семья Казангаповых из города Косшы, 1 место – семья Сатыбалдиновых из района Биржан сал, 2 место – семья Албаевых из Зерендинского района, 3 место – семья Маулет из города Косшы. Три поощрительных места достались семьям Жироявых из Буландынского района, Лутошкиных из Атбасарского района и Аубакировых из города Степногорска.

«В сентябре обладатель гран-при семья Казангаповых будет представлять Акмолинскую область на республиканском мероприятии, посвященном казахстанскому Дню семьи», - резюмировали в ведомстве.