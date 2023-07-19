Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Семья из Косшы представит Акмолинскую область на  республиканском конкурсе «Мерейлі отбасы»

    19 Июля 2023, 21:14

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области оглашены итоги заседания областной комиссии по определению победителей национального конкурса «Мерейлі отбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в управлении внутренней полицтии региона, конкурс «Мерейлі отбасы» проводится с 2014 года.

    «В этом году по итогам районного уровня на участие в конкурсе подано 86 заявок, в том числе подали заявку самостоятельно 45 семей, 41 заявка подана через отделы внутренней политики», - пояснили в ведомстве.

    После проведения заседаний комиссии районного уровня на областной уровень прошли 18 семей-участников из 12 районов. Это по одной семье из Атбасарского, Астраханского, Аккольского, Бурабайского, , Жаркаинского, Ерейментауского, Зерендинского, Коргалжинскиого районов и по две из Буландинского, Жаксынского, Целиноградского районов, района Биржан сал, городов Степногорска и Косшы.

    По итогам заседания областной комиссии определены семь семей-победителей. Гран-при завоевала семья Казангаповых из города Косшы, 1 место – семья Сатыбалдиновых из района Биржан сал, 2 место – семья Албаевых из Зерендинского района, 3 место – семья Маулет из города Косшы. Три поощрительных места достались семьям Жироявых из Буландынского района, Лутошкиных из Атбасарского района и Аубакировых из города Степногорска.

    «В сентябре обладатель гран-при семья Казангаповых будет представлять Акмолинскую область на республиканском мероприятии, посвященном казахстанскому Дню семьи», - резюмировали в ведомстве.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Люди застряли на колесе обозрения в Караганде: аттракцион крутили вручную
    Социальный патронат запустят в Казахстане
    Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    68-летний чемпион мира по рукопашному бою: Возраст спорту не помеха
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 68-летний чемпион мира по рукопашному бою: Возраст спорту не помеха