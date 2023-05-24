Семья должна стать командой: казахстанская школьница рассказала, как поступить в Стэнфорд на грант

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ученица 11 класса школы Nurorda Амира Махмеджан получила приглашение в один из самых рейтинговых вузов в мире – в Стэнфордский университет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я выросла в Алматы, однако позже, с целью обучения в подходящей для меня школе, с семьей приняли решение переехать в столицу. В школе активно занималась разными областями IT, именно поэтому решила поступить на специальность «Computer Science» (компьютерные науки). Мое увлечение вдохновило меня участвовать во многих конкурсах. Я принимала участие в Европейской олимпиаде по информатике, где завоевала бронзовую медаль. Также я написала исследовательскую работу с профессором Гарвардского университета в рамках летней программы «Research Science Institute», которая проходила на базе Массачусетского технологического института (MIT). Я также организовывала различные соревнования по робототехнике и программированию. С 10 класса активно участвовала в таких соревнованиях, как Infomatrix, FIRST Tech Challenge и TOM Kazakhstan», - начала свой рассказ девушка.

Стоит отметить, что любовь Амиры к IT стала ее жизненной целью, и именно в этом направлении она стремится развиваться.

«Я убеждена, что у каждого человека должна быть мечта. Я осознавала, что для полной реализации своих способностей и достижения целей мне необходимо получить образование в одном из лучших университетов мира. Это стало моей дальнейшей мечтой – поступить в один из престижных вузов. Я начала задумываться о поступлении еще в средней школе, но стратегические шаги начала предпринимать уже в 7 классе. В том же году я приняла участие в олимпиаде по английскому языку, чтобы интенсивно развивать свои языковые навыки», - продолжает Амира.

Как отмечает девушка, самым значимым достижением в создании ее портфолио на тот момент была разработка Telegram-бота для программы развития ООН, который обучает пользователей вопросам гендерного равенства. Благодаря этому боту можно получить статистические данные о Казахстане, узнать определения интересующих терминов, быть в курсе предстоящих международных событий, а также получить контактные данные кризисных центров во всех городах страны.

«Этот проект прежде всего направлен на повышение осведомленности о правах и возможностях женщин. Я случайно узнала об этой возможности через официальные аккаунты ООН в социальных сетях, где объявляли о наборе волонтеров, заинтересованных в разработке подобного продукта. Особый акцент делался на привлечении девочек-подростков, и это было связано с международным днем девушек в сфере IT и пятой целью ООН - обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек. Я и моя кузина с радостью приняли это предложение и связались с одной компьютерной школой в Астане, где нашли ментора, который согласился обучать нас разработке Telegram-ботов. Мы собирались каждый день после уроков в течение трех недель и работали над созданием бота до поздней ночи. В конце проекта нам была предоставлена возможность презентовать свою работу в офисе ООН перед местным представителем в рамках Women in STEM Astana Economic Forum», - поделилась Амира.

По словам собеседницы, при выборе университета важно учитывать те вузы, которые являются сильными в вашей специальности.

«Стэнфорд является одним из ведущих университетов в области компьютерных наук, и это связано с его расположением вблизи Силиконовой Долины. Ведь именно там находятся офисы таких компаний, как Apple, Microsoft, Meta и другие. Для меня также важна страна обучения. США понравились мне после моей поездки туда во время летней программы. Я поняла, что менталитет местных студентов и американский подход к образованию меня очень привлекают. После тщательного изучения информации о университете, я приняла решение подать заявку. Меня приняли с 86-процентной финансовой помощью, которая покрывает мою учебу, проживание и большую часть расходов на кампусе. В настоящее время я занимаюсь изучением различных областей IT, чтобы выбрать ту, которая мне больше всего подходит. В школе благодаря участию в олимпиадах по спортивному программированию я изучала теоретическую часть компьютерных наук. Я планирую продолжить изучение этих и многих других областей IT в университете», - продолжает она.

Многие считают, что поступление в ведущие университеты разных стран мира сложно и дорого. Однако это не всегда так. Главное - это желание и стремление.

«На сегодняшний день в Казахстане появляется все больше возможностей для среднестатистических семей в виде грантов в частные школы и различные программы. Могу привести свой личный опыт: все пять лет обучения в школе «Nurorda» я провела на полном гранте, принимала участие в международных и республиканских олимпиадах бесплатно, а курсы Advanced Placement (AP, американские предметные экзамены) оплачивала школа. Я также смогла поехать на Research Science Institute, на летнюю программу, которая проходила на базе MIT, совершенно бесплатно. Конечно, есть определенные затраты, неизбежные при поступлении в американские университеты, например, стоимость экзаменов SAT и IELTS. Существует множество примеров, когда казахстанцы из обычных семей поступали учиться в мировые университеты. Думаю, самое главное - разговаривать с родителями, ознакомить их с финансовыми затратами и их важностью. Таким образом, у школьника появляется «команда» в виде семьи, которая поможет ему в этом вопросе», - советует собеседница.

По словам Амиры, самым главным человеком, который дает ей мотивацию в жизни, является ее мама. Как отмечает она, самой важной мотивацией является вера родителей и близких.

«Человек, который больше всего помог мне на моем пути - это моя мама. Она всегда была вовлечена в мое образование, вела со мной диалоги о будущем с самого раннего возраста, а в старшей школе направляла и давала советы в моих начинаниях. Также хочу отметить большую роль моих учителей и консультантов по колледжу, которые открыли для меня много возможностей. По моему мнению, поступление в университет - это труд не только одного человека. За этим стоит огромная поддержка и помощь нескольких людей. Благодаря моим близким, которые поддерживали меня на этом пути, процесс поступления прошел для меня легче. Хочу напомнить, что важно обращаться за советами к близким, учителям и друзьям. Также считаю, что важно уметь ставить краткосрочные и долгосрочные планы, делать самоанализ. Зачастую мы плывем по течению и можем не заметить, как быстро пролетит время, и не за горами поступление в университет, а за спиной - упущенные возможности. В такие моменты важно всегда смотреть на себя со стороны, анализировать свои сильные и слабые стороны, понять для себя, занимаетесь ли вы тем, что действительно важно для вас. Иногда самый лучший критик - это вы сами. Все должно быть в балансе», - делится советом Амира.

«Наш первый серьезный разговор с Амирой о ее будущем состоялся, когда она училась в 5 классе. Я спросила, о чем она мечтает, какую жизнь хочет для себя и какие у нее цели. Я, конечно, понимала, что, вероятно, в ее возрасте она еще не задумывалась о глобальном, но мне все равно было интересно. Она ответила, что хотела бы много путешествовать. Тогда я объяснила ей, что для этого нужно хорошо зарабатывать. А чтобы хорошо зарабатывать, нужно иметь хорошее образование. Потом я попросила Амиру найти в интернете профессии будущего и почитать о них. Профессии будущего оказались IT-профессии, такие как data scientist, big data analyst, biotechnology engineer и подобные», - рассказывает мама Амиры, Алма Умиржанова.

По словам мамы ученицы, в 6 классе Амира начала заниматься на курсах по языку программирования Python в Алматы.

«Следующей целью было развивать математические и логические способности, а также необходимо было совершенствовать знание английского языка. Я, как мама, понимала, что все эти навыки, включая язык, могут помочь при поступлении в сильные школы, такие как NIS, БИЛ, Nurorda. Мы начали готовиться к поступлению в БИЛ для одаренных девочек, NIS и Nurorda. В итоге Амира поступила во все эти школы. Мы выбрали последний вариант, потому что в этой школе предоставлялись возможности для участия в олимпиадах по программированию, а также уроки велись на английском языке с 7 класса, что было очень важным для Амиры. Я переехала с детьми в столицу из Алматы ради ее будущего», - продолжает Алма Умиржанова.

Именно в Астане начался самый важный этап: строительство стратегии, ежедневные менторские разговоры с Амирой.

«Очень важно общаться с ребенком, особенно когда он устает. Нужно объяснить, что пока другие дети играют в игры, он строит свое будущее. Очень часто Амира уставала, потому что каждый день она приходила в школу в 9 утра и уезжала из школы в 8 вечера. Роль родителя в таком периоде ребенка заключается в том, чтобы мотивировать, заставлять верить в себя, поддерживать, но не дать сломаться. У нас с ней всегда были очень тесные отношения», - делится мама Амиры

По ее словам, важно обратить внимание на ребенка, его способности, сильные и слабые стороны.

«Исходя из способностей ребенка, нужно планировать его будущее, обсуждать с ним и узнать его мнение. Если ребенку нравится ваше видение его жизни, можно записать его на соответствующие кружки. Ребенок должен быть занят тем, что его интересует, но приносит пользу для будущего. Наши дети - это наш проект в жизни. Еще один совет: если вы начнете развивать у ребенка определенные качества, навыки или знания раньше, чем делает это среднестатистический родитель, ваш ребенок непременно преуспеет больше, чем другие дети. Родитель должен также постоянно анализировать ситуацию. Я, например, анализировала способности Амиры, ее окружение, успешных детей вокруг нее, количество поступающих в сильные школы, шансы Амиры на успех, а также анализировала репетиторов и их влияние на прогресс. Я считаю, что анализ данных - это мощный инструмент, который дает вам большое преимущество», - советует Алма Умиржанова.

В быстром ритме мегаполиса кажется, что невозможно уделить внимание всем сферам жизни. Многих волнует вопрос о том, как успевать воспитывать детей и одновременно строить карьеру.

«Каждый родитель должен понимать, что самый значимый проект в их жизни - это их дети. В чем смысл быть успешным начальником, если твой ребенок не имеет цели в жизни? Дети должны достигать большего успеха, чем родители, и вот тогда я считаю, что родитель по-настоящему успешен. Часто это происходит с многими родителями, которые полностью уделяют себя карьере, работе или бизнесу, забывая о самом главном проекте своей жизни. Важно находить баланс между работой и семьей. Мы работаем, чтобы жить и развивать себя и наших детей. Однако работа не должна стать самоцелью или единственной целью жизни. Самое главное - уметь общаться с детьми и быть для них лучшим другом. Вы должны стать близкими друзьями вашего ребенка. По моим наблюдениям, только счастливый ребенок, который имеет крепкую связь с родителями, достигает больших успехов. Родитель должен знать интересы ребенка, быть в курсе его переживаний и радостей. Без этого невозможно стать истинным другом своего ребенка. Когда вы установите сильную связь, важно обсудить с ним его будущее, искать совместные проекты и работать над идеями. Также важно мотивировать ребенка, чтобы он видел свою конечную цель - успешное будущее. Тогда ребенок не будет зависеть от гаджетов и не будет бесцельно тратить время», - поделилась она.



