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    Семья диких кабанов попала в фотоловушку в нацпарке «Алтын-Эмель»

    26 Июня 2022, 22:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Национальном природном парке «Алтын-Эмель», находящемся в долине реки Или на территории Алматинской области, в фотоловушка попала целая семья диких кабанов, передает МИА «Казинформ».

    «Поросята благополучно пережили зиму и были замечены на прогулке в Национальном парке «Алтын-Эмель». Семья диких кабанов пришла на родник, чтобы обваляться в грязи. Таким образом они защищаются от клещей. В Национальном парке обитают более 100 диких кабанов. В среднем животное за сутки употребляет 4-5 тысяч калорий, они чувствует запах пищи на расстоянии более пяти километров», - говорится в описании видео, опубликованном на странице нацпарка в Facebook .

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматинская область Видео Животные
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