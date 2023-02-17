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    Семья Брюса Уиллиса объявила, что актер страдает слабоумием

    17 Февраля 2023, 09:49

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По сообщению семьи Брюса Уиллиса, актер страдает лобно-височной деменцией, которая является наиболее распространенной формой слабоумия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    В заявлении отмечается, что 67-летнему мужчине весной прошлого года поставили диагноз афазия, которая вызывает трудности с речью, но данная болезнь прогрессировала.

    Брюс Уиллис стал именем нарицательным в 1980-х и 90-х годах после того, как снялся в таких блокбастерах, как «Крепкий орешек», «Шестое чувство», «Армагеддон» и «Криминальное чтиво». Актер получил премии: «Золотой глобус», на которую был номинирован пять раз и дважды награжден «Эмми».

    Но в прошлом году его семья заявила, что актер откажется от профессиональной деятельности, поскольку афазия влияет на его когнитивные способности.

    Заявление в социальных сетях было подписано членами семьи Брюса Уиллиса, включая его жену Эмму Хеминг, с которой у него две дочери, и его бывшую жену Деми Мур и их трех дочерей.

    Лобно-височная деменция является «необычной» формой заболевания, которая вызывает у больного проблемы с поведением и речью. Симптомы также включают медленные или скованные движения. В настоящее время нет методов лечения этой болезни.


    Фото: GETTY IMAGES

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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