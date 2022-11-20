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    Семья беркутчи из Текели приняла участие в голосовании

    20 Ноября 2022, 14:52

    ТЕКЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Одним из первых на избирательный участок №1031 города Текели в Жетысуской области вместе со своей семьей, сыновьями Галымбеком и Жасуланом, невестками и внуками прибыл ветеран труда, известный наездник, беркутчи, судья республиканского уровня Национальной спортивной ассоциации Буркитбай Файзолла. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба акимата Жетысуской области.

    Имя кусбеги Буркитбая Файзоллаулы известно не только в регионе, но и по всей стране, на протяжении всей жизни он вносит весомый вклад в развитие национальных видов спорта, в выращивание и разведение скакунов, мастерство работы с ловчими птицами, ообучает молодежь, делится своим опытом с подрастающим поколением.

    Дело отца продолжает его сын Жасулан, отличающийся успехами. Он принимает участие в областных и республиканских состязаниях среди беркутчи, занимая призовые места. Внук Альгазиз не остается в стороне и уже с малых лет постигает секреты разведения и выращивания ловчих птиц.

    «Чтобы подрастающее поколение понимало всю важность гражданского долга и участия в политической жизни сраны, мы пришли голосовать всей семьей, с детьми и внуками. Я считаю, что каждый казахстанец должен сделать свой выбор ради будущего нашей страны, нашего народа. И пусть наше единство крепнет, а страна уверенно развивается, - отметил Б. Файзоллаулы.
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