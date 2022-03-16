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    Семь участков дорог закрыты из-за непогоды в двух регионах Казахстана

    16 Марта 2022, 10:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за непогоды в двух регионах Казахстана закрыты 7 участков дорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазАвтоЖол».

    В связи с ухудшением погодных условий в двух регионах нашей страны ограничено движение для всех видов транспорта.

    В Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге «Самара-Шымкент» км. 526-610, участок границы Западно-Казахстанской области – село Кобда.

    Кроме того, в Западно-Казахстанской области закрыты несколько участков дорог. Таким образом, движение ограничено для всех видов автотранспорта на а/д:

    1. «Самара-Шымкент» км. 394-526, уч. с. Жымпиты – граница Актюбинской обл.

    2. «Самара-Шымкент» км. 266-394, уч. п. Подстепное - с. Жымпиты.

    3. «Самара-Шымкент» км. 195-251, уч. г. Уральск – граница РФ.

    4. «Атырау-Уральск» км. 189-251, уч. гр. Атырауской обл. – граница Уральск.

    5. «Подстепное - Федеоровка - граница РФ» км. 0-144, уч. п. Подстепное – граница РФ.

    6. «Уральск – Таскала - граница РФ» км. 195-251, уч. г. Уральск – граница РФ.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область Западно-Казахстанская область Транспорт Регионы Казахстана Дороги Погода
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