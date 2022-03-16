Семь участков дорог закрыты из-за непогоды в двух регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за непогоды в двух регионах Казахстана закрыты 7 участков дорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазАвтоЖол».

В связи с ухудшением погодных условий в двух регионах нашей страны ограничено движение для всех видов транспорта.

В Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге «Самара-Шымкент» км. 526-610, участок границы Западно-Казахстанской области – село Кобда.

Кроме того, в Западно-Казахстанской области закрыты несколько участков дорог. Таким образом, движение ограничено для всех видов автотранспорта на а/д:

1. «Самара-Шымкент» км. 394-526, уч. с. Жымпиты – граница Актюбинской обл.

2. «Самара-Шымкент» км. 266-394, уч. п. Подстепное - с. Жымпиты.

3. «Самара-Шымкент» км. 195-251, уч. г. Уральск – граница РФ.

4. «Атырау-Уральск» км. 189-251, уч. гр. Атырауской обл. – граница Уральск.

5. «Подстепное - Федеоровка - граница РФ» км. 0-144, уч. п. Подстепное – граница РФ.

6. «Уральск – Таскала - граница РФ» км. 195-251, уч. г. Уральск – граница РФ.