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    • Семь убийств раскрыли полицейские за неделю в Казахстане

    8 Августа 2022 11:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек доложила о криминогенной обстановке в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 3397 преступлений, 1986 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 7 убийств, 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, 1 разбой, 34 грабежа и 539 краж чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД РК.

    На прошлой неделе полицейскими раскрыто «по горячим следам» 7 убийств, 6 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, 27 грабежей, 512 краж чужого имущества.

    Как сообщила Ш. Турлыбек, в департаментах полиции Абайской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Костанайской, Туркестанской и Улытауской областей, а также города Алматы и в управлении полиции города Уральска назначены новые заместители начальников и начальник отделения.

    Перед назначением министр внутренних дел Марат Ахметжанов провел отдельное собеседование с каждым кандидатом. Глава ведомства на встрече с сотрудниками обозначил задачи на новой должности и напомнил о конкретных требованиях МВД, поставленных Главой государства по формированию Нового Казахстана.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Борьба с преступностью #МВД РК #Криминал
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