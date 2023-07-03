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    Семь убийств по горячим следам раскрыли в Казахстане

    3 Июля 2023, 11:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель МВД Шугыла Турлыбек сообщила о криминогенной обстановке в стране за минувшую неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 2 587 преступлений, 1 529 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 7 убийств, 5 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, раскрыто 27 грабежа, 336 краж чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек на еженедельном брифинге.

    Она также сообщила, что под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева на минувшей неделе состоялось расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел.

    Выступая перед сотрудниками, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в системе государственного управления МВД отведена особая роль.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что должностные лица полиции должны посещать школы и университеты, и разъяснять подрастающему поколению необходимость следования законам и последствия их нарушения.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Криминал
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