Семь убийств по горячим следам раскрыли в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель МВД Шугыла Турлыбек сообщила о криминогенной обстановке в стране за минувшую неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2 587 преступлений, 1 529 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 7 убийств, 5 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, раскрыто 27 грабежа, 336 краж чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек на еженедельном брифинге.

Она также сообщила, что под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева на минувшей неделе состоялось расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел.

Выступая перед сотрудниками, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в системе государственного управления МВД отведена особая роль.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что должностные лица полиции должны посещать школы и университеты, и разъяснять подрастающему поколению необходимость следования законам и последствия их нарушения.