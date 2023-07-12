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    Семь тысяч новых рабочих мест создано за полгода в Павлодарской области

    12 Июля 2023, 13:20

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За полгода в Павлодарской области создано 7 тысяч новых рабочих мест, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил аким Павлодарской области Асаин Байханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках исполнения поручения Главы государства о создании 100 рабочих мест на каждые 10 тысяч населения, за 6 месяцев создано 7 тысяч новых рабочих мест. Это в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал на брифинге в СЦК Асаин Байханов.

    По его словам, в этом году в среднем на 14% повышена заработная плата 50 тысячам работников на 48 предприятиях региона.

    Ранее сообщалось о том, что уже в сентябре в Павлодаре начнется строительство нового моста через реку Иртыш.

    Тем временем в Экибастузе ведется масштабное обновление теплоснабжения. Уже отремонтированы два котлоагрегата.

    Кроме того, в Павлодарской области по 11-ти позициям продуктов питания цены ниже средних по стране. Таким образом, уверенные темпы роста АПК оказывают положительное влияние на ценообразование социально-значимых продуктов питания.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Павлодарская область Занятость Трудоустройство
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