Семь тысяч квот будут ежегодно выделять на ЭКО в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о мерах, направленных на увеличение рождаемости в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из самых приоритетных направлений для нас остается охрана материнства и детства. По статистическим данным на 1 января 2021 года, в стране проживали 4 млн. 645 тыс. женщин детородного возраста, что на 26 тыс. больше показателей аналогичного периода 2019 года. Беременных женщин насчитывалось около 436 тысяч, их количество в 2020 году увеличилось по сравнению с 2019 годом на 21 тысячу», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

При этом количество родов в 2020 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 22 тыс. Количество родившихся живыми детей в прошлом году составило более 427 тысяч человек, что на 24 тыс. больше чем в 2019 году.

«В рамках реализации поручений Главы государства, данных в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, нами увеличено количество квот на экстракорпоральное оплодотворение с 1 105 в 2020 году до 7 тыс. в 2021 году», - отметил министр.

«Следует отметить, что 7 тыс. квот будет предоставляться населению ежегодно. В 8 городах республики в настоящее время функционирует 27 клиник, выполняющих услуги вспомогательных репродуктивных технологий, 19 из которых оказывают услуги в рамках ОСМС», - заключил глава Минздрава.