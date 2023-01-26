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    Семь тысяч квот будет выделено по программе «Аңсаған сәби» в этом году

    26 Января 2023, 17:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 1,5 тысяч детей появилось на свет методом экстракорпорального оплодотворения (Эко) в прошлом году в Казахстане. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В нашей стране реализуется национальный проект по поручению Главы государства «Аңсаған сәби». По данной программе ранее ежегодно размещалось тысячу квот, а на диспансерном учете состояло более 14-и тысяч бесплодных семей. Теперь ежегодно семь тысяч квот размещается. В нашей стране репродуктивные технологии развиты очень на высоком уровне», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Министр сообщила, что более 20-ти экоцентров в реализации программы участвуют.

    «В прошлом году в реализации семи тысяч квот более 2,5 тысяч женщин забеременели и здоровыми родились и выписались домой более 1,5 тысяч детей. Сейчас эта работа продолжается. Женщины все под наблюдением. В этом году повторно 7 тысяч квот размещено. Мы еще создали комиссию из лучших репродуктологов страны, которые анализируют работу этих экоцентров, делают анализ и по показателям работы идет распределение квот. Здесь Минздрав не вмешивается», - добавил Ажар Гиният.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение Дети
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