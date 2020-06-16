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Семь смертей от коронавируса зарегистрировано в РК: итого 88 летальных случаев

16 Июня 2020 21:36
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Семь смертей от коронавируса зарегистрировано в РК: итого 88 летальных случаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще семь летальных случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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Туркестанская область - мужчины 1945 и 1974 годов рождения,

Западно-Казахстанская область - женщина 1932 года рождения и мужчина 1941 года рождения,

Карагандинская область - мужчины 1949 и 1939 годов рождения,

город Алматы - пациент 1965 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 88 летальных случаев.


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