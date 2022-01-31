Семь пожаров ликвидировали за выходные в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Семь пожаров произошло в Восточно-Казахстанской области за выходные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

«В городе Семей произошло сразу три пожара. По улице Аюченко во дворе частного жилого дома в блоке хозяйственных построек горели деревянные конструкции крыши. Спасателями ликвидировано пламя на площади 70 квадратных метров. Огонь перекинулся на стоящий внутри автомобиль марки «Volswagen Touareg» 2006 года выпуска. Горели сгораемые детали моторного отсека, салон, панель приборов, покрышки передних и задних колес 6 квадратных метров. Предварительная причина - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Спасателями города также ликвидирован огонь в пятиэтажном жилом доме. В квартире на 2 этаже по улице 410 горели деревянные конструкции обшивки балкона, пластиковый дверной и оконный блоки, личные вещи на площади 6 квадратных метров.

«Огонь также распространился на пластиковые конструкции обшивки балкона соседней квартиры на 3 этаже. Огнеборцами пожар был полностью ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Всего было задействовано на тушение 6 единиц техники и 19 человек личного состава. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Пока спасатели боролись с огнем, 6 жителей дома обогревались в вахте, организованной СПЧ-2. Жертв и пострадавших нет», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Еще один пожар произошел по адресу: Восточный правый, 5-е дачи в жилом частном доме. Там горели деревянные конструкции потолочных перекрытий, оконных и дверных блоков, личные вещи, мебели, сгораемые детали бытовой техники, документы на общей площади 40 квадратных метров.

«По причине пожара отрабатывается версия - несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. По этой же причине пожар произошел в Шемонаихинском районе. По улице Целинная в частном жилом доме горели деревянные конструкции перекрытия, кровли. Пожарными огонь ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

Также пожары в жилых домах произошли в Кокпектинском, Уланском районе и городе Усть-Каменогорске, где причиной стало несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и печного отопления», - заключили в пресс-службе департамента.

ДЧС ВКО напоминает о соблюдении жителями правил пожарной безопасности и

осторожности при обращении с огнем. Не допускайте курения на балконах. Имейте в доме огнетушитель. Не перегружайте электросеть и не оставляйте, уходя из дома, включенными электроприборы.

При пожаре сообщите по номерам 101 и 112.

Ответственность за допустимые нарушения правил пожарной безопасности лежит на хозяевах жилых домов и квартир, которые привлекаются к административным мерам воздействия в виде предупреждения или штрафа в размере 5 месячных расчетных показателей согласно статье 410 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».