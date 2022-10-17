Семь пешеходов погибли в авариях в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области привели печальную статистику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, с начала года на дорогах области зарегистрировали 49 ДТП, связанных с наездами на пешеходов. В них погибли семь человек, 51 получил ранения.

Последняя авария произошла на улице Караванной в Петропавловске. Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте и попал под колеса автомобиля. К счастью, остался жив, находится в больнице.

«В 21 случае ДТП произошло по вине пешеходов. Важно отметить, что в 33 - пострадали дети. Они учатся поведению на дороге, глядя на старших. Убедительно просим взрослых не подавать несовершеннолетним пешеходам дурной пример», - отметил заместитель начальника управления местной полицейской службы Александр Розбах.

С начала года к ответственности за нарушение правил движения привлекли 5 050 пешеходов, из них 3 113 — в Петропавловске.



