Семь организаций смогут проводить опрос общественного мнения по выборам Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров сообщил, что ЦИК получила уведомление от 7 организаций на проведение опросов общественного мнения по выборам Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 14 ноября 2022 года 7 юридических лиц надлежащим образом уведомили Центральную избирательную комиссию о проведении опросов общественного мнения. Согласно нормам Конституционного закона «О выборах» не допускается опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, голосование в поддержку кандидатов в сети интернет в течение 5 дней до дня голосования и в день голосования. Таким образом, сегодня, 14 ноября завершающий день публикации результатов опросов. С завтрашнего дня, с 15 ноября текущего года публикация и перепечатка информации о результатах опросов общественного мнения запрещена», - сказал на заседании председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров.

Опрос общественного мнения о выборах проведут: исследовательский институт «Общественное мнение», институт общественной политики партии «AMANAT», научно-исследовательский центр «Молодежь», научно-исследовательская ассоциация «Институт демократии», институт комплексных социальных исследований – Астана ОФ ИКСИ «СОЦИС-А», исследовательская группа DAMU RG, международный институт региональных исследований «Открытое общество».

Ранее в Генпрокуратуре разъяснили порядок организации опросов в период проведения выборов.

Выборы пройдут 20 ноября. О том, как будут проходить выборы можно прочесть здесь.



