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    Семь организаций смогут проводить опрос общественного мнения по выборам Президента РК

    14 Ноября 2022, 21:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров сообщил, что ЦИК получила уведомление от 7 организаций на проведение опросов общественного мнения по выборам Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 14 ноября 2022 года 7 юридических лиц надлежащим образом уведомили Центральную избирательную комиссию о проведении опросов общественного мнения. Согласно нормам Конституционного закона «О выборах» не допускается опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, голосование в поддержку кандидатов в сети интернет в течение 5 дней до дня голосования и в день голосования. Таким образом, сегодня, 14 ноября завершающий день публикации результатов опросов. С завтрашнего дня, с 15 ноября текущего года публикация и перепечатка информации о результатах опросов общественного мнения запрещена», - сказал на заседании председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров.

    Опрос общественного мнения о выборах проведут: исследовательский институт «Общественное мнение», институт общественной политики партии «AMANAT», научно-исследовательский центр «Молодежь», научно-исследовательская ассоциация «Институт демократии», институт комплексных социальных исследований – Астана ОФ ИКСИ «СОЦИС-А», исследовательская группа DAMU RG, международный институт региональных исследований «Открытое общество».

    Ранее в Генпрокуратуре разъяснили порядок организации опросов в период проведения выборов.

    Выборы пройдут 20 ноября. О том, как будут проходить выборы можно прочесть здесь.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Выборы ЦИК Президентские выборы - 2022
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