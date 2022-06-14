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Семь новых случаев заболевания КВИ зарегистрировано в Казахстане за сутки
14 Июня 2022 10:02

Семь новых случаев заболевания КВИ зарегистрировано в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

На 13 июня с положительным результатом ПЦР-теста в Казахстане зарегистрировано семь пациентов.

Из них: в городе Нур-Султане – два, в городе Алматы – четыре, в Карагандинской области – один.

Всего в стране подтверждено 1 млн 305 тыс. 874 случая.

Как ранее сообщалось, лечение от коронавируса продолжают получать 153 казахстанца.

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