10:02
14 Июня 2022 10:02
Семь новых случаев заболевания КВИ зарегистрировано в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
На 13 июня с положительным результатом ПЦР-теста в Казахстане зарегистрировано семь пациентов.
Из них: в городе Нур-Султане – два, в городе Алматы – четыре, в Карагандинской области – один.
Всего в стране подтверждено 1 млн 305 тыс. 874 случая.
Как ранее сообщалось, лечение от коронавируса продолжают получать 153 казахстанца.
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