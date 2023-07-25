Семь молочно-товарных ферм на 6 тысяч голов КРС появятся в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Порядка 106 млрд тенге выделено в этом году государством для реализации всех поставленных задач агропромышленным комплексом Акмолинской области. Половина из них - невозвратные субсидии. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе управления сельского хозяйства и земельных отношений региона.

Как отметили в ведомстве, в рамках исполнения поручений Главы государства по укреплению продовольственной безопасности в Акмолинской области проводится работа и достигнуты определенные результаты.

Так, по итогам первого полугодия увеличилось производство сельскохозяйственной продукции на 5% до 187,4 млрд тенге, по этому показателю региона занимает 3-е место по РК. Произведено порядка 106,5 тысячи тонн мяса всех видов (рост на 10,2%), свыше 195 тысяч тонн молока и 363 млн штук куриного яйца.

«Благодаря государственной поддержке и благоприятным погодным условиям в этом году посевная кампания в регионе проведена в оптимальные агротехнические сроки. За счет вовлечения в оборот неиспользуемых сельхозземель, площадь ярового сева расширена до 5,3 млн га, из которых 4,9 млн приходятся на традиционные для области зерновые и зернобобовые культуры», - отметили в ведомстве.

Для реализации всех поставленных задач агропромышленным комплексом региона государством оказывается значительная поддержка, объем которой в текущем году составил порядка 106 млрд тенге, практически половина из которых - невозвратные субсидии (46,6 млрд тенге).

«Для наращивания объемов производства молока в области впервые начата реализация Программы льготного кредитования на 15 млрд тенге для строительства семи специализированных молочно-товарных ферм с общим поголовьем 6 тысяч голов. Реализация этих проектов позволит увеличить производство молока в области на 32,3 тысячи тонн», - добавили в ведомстве.

По программе повышения доходов сельского населения «Ауыл аманаты» на первом этапе для сельчан запланирована выдача 250 микрокредитов на 1,2 млрд тенге (средний займ составит 4,8 млн тенге) с созданием 265 рабочих мест. Кредитованием будут охвачены практически все направления производства сельхозпродукции: мясное и молочное скотоводство, развитие коневодства, овцеводства, птицеводства, выращивание картофеля и овощей.

Сельское хозяйство было и остается одним из ключевых секторов экономики Акмолинской области.