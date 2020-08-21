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    Семь многодетных матерей подали заявки на участие в праймериз в СКО

    21 Августа 2020, 10:40

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за четыре дня заявки на участие в праймериз подали свыше 400 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы областного филиала партии «Nur Otan», из общего числа подавших заявки – 173 женщины. В том числе семь многодетных матерей.

    «Наибольшее количество кандидатов в возрасте от 35 до 50 лет. До 35 лет – 24% кандидатов. Среди сфер деятельности больше всех представлены работники образования – 49%. 12% - из малого и среднего бизнеса, немало представителей спорта, культуры, здравоохранения и сельского хозяйства», - рассказала первый заместитель председателя областного филиала партии Асем Рахметова.

    Она добавила, что агитационная работа проводится кандидатами за счет собственных средств. Под запретом - финансирование от юридических лиц с иностранным участием, от иностранных граждан и от государственных органов. В публичных дебатах кандидаты должны будут рассказывать о своих предвыборных программах.

    «Для исключения подтасовки голосов избирателей будет организовано онлайн-голосование. Для этого в партии создали специальное мобильное приложение и веб-портал», - сообщила А.Рахметова.

    Голосование по бумажным бюллетеням пройдет 3 октября.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Нур Отан Общество
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