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    Семь микрорайонов остались без электричества в Шымкенте

    21 Марта 2021, 21:28

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Семь микрорайонов остались без электричества в Шыкенте из-за короткого замыкания электроустановок на подстанции, передает МИА «Казинформ».

    «Во дворе подстанции №110/10 «Самал» по ул. Нурлытана в микрорайоне «Самал-3» Абайского района 21 марта в 09:02 часов произошло короткое замыкание электроустановок и электрокабелей внутри здания контейнерного типа. На месте происшествия были задействованы 27 человек личного состава, 5 единиц техники Службы пожаротушения ДЧС г. Шымкент».ю - пояснили в Группе по связям с общественностью ДЧС г. Шымкент.

    В результате произошедшего без электричества остались микрорайоны «Нуртас», «Нурсат», «Шымсити», «МРЦ Ньюсити», «Северо-Запад», «Самал-3», «Асар», ЖК «Кокжайлау», многоэтажные дома по улице Толеметова.

    Были оперативно организованы аварийно-восстановительные работы, произведена подача электроэнергии от других подстанций в микрорайонах «Нуртас»,« Шымсити»,«Нурсат», административно-деловом центре, «Северо-Запад», «Акжайык». Электроэнергии в настоящее время нет в микрорайонах Самал-3, Асар и многоэтажных домах по улице Тулеметова. Срочно ведутся работы по подключению электроэнергии.

    Непосредственно ответственные - руководство управления энергетики и коммунального хозяйства, ТОО «Оңтүстік жарық транзит» и ГКП «Куат жылу орталығы-3» будут информировать каждые два часа о ситуации.

    Население города будет полностью обеспечено электроэнергией поэтапно в течение 2-х дней. А на исправление аварийной ситуации на подстанции потребуется около 20 дней. В работе по вводу электроэнергии задействовано 45 человек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Шымкент
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