Семь медалей завоевали казахстанские таеквондисты на юниорском чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во вьетнамском Хошимине завершился чемпионат Азии по таеквондо среди юниоров. В активе команды Казахстана семь наград, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В заключительный день наши таеквондисты отличились двумя серебряными и одной бронзовой медалями. Вторыми стали Бекарыс Бекенов (+78 кг) и Мария Севостьянова (55 кг). Назым Махмутова (63 кг) стала бронзовым призером.

Таким образом, у подопечных Нурболата Жанбирова семь медалей первенства: два «серебра» и пять «бронз». Ранее Айдана Сундетбай (46 кг), Тамирлан Тлеулес (51 кг), Батырхан Тлеугали (68 кг) и Нурасыл Куандык (78 кг) стали третьими





Фото: olympic.kz