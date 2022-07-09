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    Семь мечетей Павлодара организовали раздачу плова в честь Курбан айта

    9 Июля 2022, 21:47

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Чтобы приготовить 23 казана, испечь лепешки, закупить воду и подарки для детей, собрали миллион тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Курбан айт встретили в центральном парке культуры и отдыха. Раздаче еды предшествовала ярмарка ремесленников. Детям дали возможность порисовать самим или дать украсить себя художникам.

    На сцене специально для детей организовали викторину на знание жизнеописания пророка Мухамеда и сур из Корана. Ответившим правильно на вопросы или прочитавшим на память цитату священной книги мусульман дарили наборы канцелярских принадлежностей.

    – Своими хорошими деяниями мы приближаемся к Аллаху, поэтому во время Курбан-айта мусульмане дарят друг другу подарки, прощают обиды, помогают, – подчеркнул главный имам областной центральной мечети имени Машхура Жусупа Жолдас Бертымуратов. – Мясо жертвоприношения делится на три части: часть для себя, родственникам, часть раздаем нуждающимся – неважно, мусульмане они или нет.

    Столы в парке поставили буквой «П»: в центр поместили казаны с пловом, и горожане смогли бесплатно получить свою порцию с лепёшкой.

    – Так исторически сложилось, что в праздник мы поздравляем друг друга, дарим подарки, раздаем плов, чтобы люди были сытые и веселые, – прокомментировал имам Ак-мечети Абулхаир Клышев.

    По его словам, два года подряд провести традиционную раздачу еды мешала пандемия, а в 2022-м удалось организовать Ораза Айт в центральной мечети – тогда раздали 25 казанов плова, и Курбан-айт в парке.

    Фото Константина Шелкова


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Благотворительность Религия Павлодар
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