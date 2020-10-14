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    Семь лет за взятку и растрату имущества получил экс-глава управления культуры Акмолинской области

    14 Октября 2020, 19:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – К семи годам лишения свободы приговорил кокшетауский городской суд бывшего руководителя управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Рустама Бикенева, обвиняемого в получении взятки и растрате чужого имущества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в Кокшетауском городском суде Акмолинской области, 13 октября ими было рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Рустама Бикенева и экс-заместителя руководителя областного центра народного творчества и культурного досуга при управлении культуры, архивов и документации Акмолинской области Ирины Акимовой.

    Как установлено судом, Бикенев при ведении работ по возведению памятников историческим личностям предъявлял надуманные претензии к руководителю строительства памятников. В итоге он получил от него взятку в размере 5 786 400 тенге.

    «Кроме того, Бикенев встречал своих друзей и знакомых в курортной зоне Бурабай и оплачивал услуги отдыха за счет ведомства. Акимова производила оплату за проживание гостей Бикенева в гостиничном комплексе из бюджетных средств. Кроме того, между музеями города Кокшетау и неким ТОО были заключены 2 договора о государственных закупках на выполнение услуг на сумму 270 000 000 тенге и на сумму 69 808 200 тенге. Бикенев за общее покровительство и за дальнейшее беспрепятственное подписание актов выполненных работ и перечисления денежных средств по договорам также получил материальное вознаграждение», - пояснил председатель Кокшетауского городского суда Ринат Шакуанов.

    По его словам, Бикенев и Акимова вину в совершении уголовного правонарушения не признали, однако, беря во внимание анализы собранных по делу доказательств, показания свидетелей, материалы негласных следственных действий, заключения экспертиз, суд пришел к выводу о доказанности вины осужденных в предъявленном им обвинении.

    Приговором суда Р. Бикенев признан виновным в получении взятки в крупном размере, неоднократно, а также в растрате вверенного чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, неоднократно и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, судом внесено представление Президенту Республики Казахстан о лишении осужденного государственных наград Республики Казахстан – ордена «Құрмет» и медали «Ерен еңбегі үшін».

    И. Акимова признана виновной в совершении растраты вверенного чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, неоднократно и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 3 161 290 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Борьба с преступностью Судебный процесс
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