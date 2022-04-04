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    Семь лавиноопасных участков очистили в ВКО

    4 Апреля 2022, 15:00

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Семь лавиноопасных участков очистили с помощью взрывов в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональный департамент по чрезвычайным ситуациям.

    «Профилактические спуски провели на опасных участках, которые угрожают автодороге «Согорное-Барлык» в Катон-Карагайском районе. Тяжёлый, намокший под солнечными лучами снег, общим объемом 25980 кубических метров спустили с помощью взрывов. В регионе лавиноопасный период длится с 15 ноября до 15 апреля.

    На сегодняшний день мы провели 104 профилактических спуска, в ходе которых сброшено 128490 кубических метров снега. Освобождали склоны, где лавины угрожают автодорогам. В области на сегодняшний день сохраняется лавинная опасность, в связи с чем автодорога «Усть-Каменогорск - Алтай - Улькен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи» закрыта для проезда всем видам транспортных средств», - рассказал руководитель ВК филиала «Казселезащита» Омар Дузгумбаев.

    Напомним, лавинная опасность сохраняется в горных районах ВКО.


    Фото:пресс-служба ДЧС ВКО

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Регионы МЧС ДЧС
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