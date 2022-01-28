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    Семь кыргызстанцев пострадали во время конфликта на границе с Таджикистаном

    28 Января 2022, 10:11

    БИШКЕК. КАБАР- КАЗИНФОРМ - По информации Министерства здравоохранения КР, семь человек пострадали во время конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    Так, в Баткенскую областную объединенную больницу по линии скорой помощи доставлены еще трое пострадавших.

    Диагноз у двоих — «оскольчатые ранения различных частей тела», у одного — «огнестрельное ранение». Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

    Всего пострадали 7 человек.

    Как ранее сообщили в ПС ГКНБ КР, пограничники Таджикистана 27 января, в период с 17:30 до 18:00 в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен-Исфана в местности Төрт-Көчө Баткенского района Кыргызстана.

    На место выехали начальник управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области полковник Кыялбек Толонбаев и начальник Баткенского пограничного отряда полковник Рустам Миршакиров.

    По итогам переговоров в 19:30 участок дороги был вновь открыт для проезда.

    «Однако в 19:35 обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР в местности Чыр-Добо Баткенского района. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатомёты», - сообщили в Погранслужбе КР.

    Как сообщалось, по состоянию на 08:00 28 января 2022 г. обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местностях Самаркандык, Төрт-Көчө, Көк-Таш, Дахма, Көчө-Бою и Головной характеризуется как стабильная.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Таджикистан Кыргызстан
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