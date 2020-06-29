Семь казахстанцев в качестве добровольцев будут направлены для работы в ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году планируется направить 7 казахстанцев в качестве добровольцев для работы в структурах ООН. Об этом в ходе отчетной встречи с населением на онлайн-площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большой стимул развитию волонтерского движения, особенно в период пандемии, придала инициатива Главы государства по объявлению текущего года Годом волонтера. Под эгидой республиканского фронт-офиса «Birgemiz» были созданы волонтерские штабы, открыты «горячие линии», задействовано порядка 40 тысяч волонтеров, оказывающих точечную помощь социально уязвимым категориям населения. В результате, за время чрезвычайного положения по стране оказана помощь почти 1 миллиону граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это ветераны войны и труда, одинокие престарелые, многодетные, малообеспеченные семьи», - отметила министр информации и общественного развития РК.

По ее словам, для дальнейшего системного развития волонтерства создана волонтерская инфраструктура по принципу единой вертикали - с регионального до республиканского уровня. В настоящее время совместно с неправительственными организациями проводится работа по разработке соответствующего законопроекта, в рамках которого будут заложены практические механизмы для мотивации людей к участию в волонтерской деятельности.

«Более того, в текущем году планируется направить 7 казахстанцев в качестве добровольцев для работы в структурах ООН. Лучшие волонтеры и инициативы, внесшие вклад в развитие Казахстана и решение социально значимых вопросов, будут поощрены международной премией «Волонтер года». Конечно же, за один год сложно завершить все инициативы для развития волонтерства, но он является переломным этапом для дальнейшего системного развития», - заключила Аида Балаева.

Напомним, своим Указом Глава государства объявил 2020 год Годом волонтера. 10 декабря 2019 года в городе Нур-Султане состоялась церемония закрытия Года молодежи и старта Года волонтера с участием Президента РК.

