Семь кандидатов предложены в Мажилис от Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На внеочередной XL конференции Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» определен партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала партии.

В решающих дебатах приняли участие 15 кандидатов, определившихся по итогам праймериз в городах и районах, 7 претендентов от областного центра — города Туркестана, и действующий депутат Мажилиса Парламента РК Кудайберген Ержан. Всего 23 человека.

Кандидатов разделили на четыре группы. В своих выступлениях они поднимали актуальные проблемы региона и предлагали пути их решения. Делегаты конференции голосовали в электронном формате с помощью информационной системы «Праймериз» в специальных кабинках.

В результате больше всего голосов однопартийцев сумели набрать Абасов Кайнар Бегалиевич (генеральный директор «Хлопкопром-Целлюлоза», 127 голосов), Ержан Кудайберген Толепович (депутат Мажилиса Парламента РК, 120 голосов), Ертаев Сырым Махамбетович (директор ТОО «Қайып ата», 118 голосов), Мольдир Бакытжановна (оперная певица Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, 115 голосов), Курманбекова Гульжан Мамытовна (советник акима Туркестанской области, 110 голосов) Кожабаев Хайрулла Байдилдаевич (директор ТОО «Казтрансформатор», 107 голосов), Джурумбетова Улжанат Серикбаевна (главный врач Мактааральской районной больницы «Атакент», 100 голосов).

Удачи им пожелал аким обласи, председатель Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Умирзак Шукеев.

Решением конференции кандидаты, набравшие максимальное количество голосов, согласно региональной квоте Мажилиса Парламента РК будут представлены для включения в партийный список на Съезде партии.