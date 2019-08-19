Семь из десяти районов Жамбылской области завершили уборку зерновых

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В хозяйствах Жамбылской области завершается уборка зерновых колосовых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области, жамбылские аграрии уже убрали почти 99% всех площадей зерновых культур в регионе.

«По данным на 17 августа убрано более 330 тыс. гектаров зерновых культур (99%), намолочено свыше 750 тыс. тонн зерна, Уборочную страду полностью завершили в семи районах области, средняя урожайность составила 22,7 центнера с гектара (в бункерном весе). Задействовано 5 тыс. единиц техники и 782 комбайна», - рассказали в сельхозведомстве.

Отметим, что одними из первых уборку зерновых колосовых завершили аграрии Байзакского района, намолотив более 32 тысяч тонн зерна при урожайности 22,3 центнера на круг.

Уборка продолжается в Таласском и в самых высокоурожайных Жуалынском и Рыскуловском районах. Жуалынцы уже намолотили свыше 80 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составила 23,7 центнера на круг. Рыскуловцы отправили в закрома свыше 250 тыс. тонн зерна при средней урожайности 25,5 центнера с гектара.

По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области Ерлана Кулкеева, аграрии в регионе уже готовятся к уборке масличных культур. «В Жамбылской области возделываются масличные культуры, основной клин которых – это сафлор на более чем 56 тысячах гектаров. После уборки зерновых колосовых пойдет уборка масличных. Сейчас хозяйства готовят к уборке комбайны, и примерно через неделю начнут уборку сафлора».

В этом году в регионе сельскохозяйственные культуры размещены на площади 687,1 тыс. гектаров, что на 18 тыс. гектаров больше в сравнении с прошлым годом. Засеяно 352,4 тыс. га зерновыми и зернобобовыми культурами, 5,6 тыс. га отведено под сахарную свеклу, 60,9 тысячи га – под масличные, 66,3 тысячи га - под овощебахчевые культуры. Увеличены площади под картофель - 10,1 тыс. га (в 2018 – 9 тысяч). Под кормовые культуры отведено 207,3 тыс. га. Все хозяйства Жамбылской области обеспечены горюче-смазочными материалами по льготной цене.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Жамбылской области составляет более 4,6 млн га, в том числе пашни 781,8 тыс. га. Площадь орошаемых земель составляет 182,4 тыс. га, многолетних насаждений - 3,9 тыс. га, сенокосов - 123,5 тыс. га. Пастбища занимают большую часть земель сельскохозяйственного назначения – 3,5 млн га.