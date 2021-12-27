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Семь иностранцев без ПЦР-справок не впустили в Казахстан

27 Декабря 2021 17:09
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Семь иностранцев без ПЦР-справок не впустили в Казахстан

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области продолжают мониторинг за перемещением людей в 4 автомобильных пунктах пропуска государственной границы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«За прошедшие сутки через границу прошли 834 человека, из них 587 пеших и 247 водителей фур. Подтверждённых случаев КВИ на автопереходах не выявлено, - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области. - Запрещён въезд в страну 7 гражданам СНГ: двум гражданам Российской Федерации, трём гражданам Узбекистана и двум гражданам Кыргызстана, не предоставившим справок с отрицательным результатом на COVID-19 методом ПЦР».

Продолжается мониторинг за перемещением людей в 4 автомобильных пунктах пропуска государственной границы.

Напомним, 23 декабря в регион на российско-казахстанской границе в страну не впустили четырёх иностранцев без справок об отрицательном ПЦР-тесте.


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#Павлодарская область   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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