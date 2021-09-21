Семьи погибших в Алматы сотрудников полиции получат жилье

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По поручению министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлана Тургумбаева заместитель министра Мурат Баймукашев посетил семьи погибших сотрудников полиции Дархана Сулеева и Нурбола Байгазиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

От имени руководства МВД, личного состава органов внутренних дел он выразил соболезнование родным и близким полицейских, погибших при исполнении своих служебных обязанностей.

По ходатайству министра внутренних дел акиматом города Алматы семьям погибших сотрудников полиции выделяется жилье.

Приказом министра внутренних дел участковые инспекторы, до конца стоявшие на страже порядка и закона, награждены медалями «Құқыт тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» посмертно.

Участковый инспектор ОМПС УП Алатауского района, майор полиции Дархан Сулеев, 1982 года рождения, в органах внутренних дел служил с 2003 года. После окончания магистратуры Алматинской академии МВД РК в августе 2021 года был назначен на должность участкового инспектора. За годы службы в ОВД имел шесть поощрений, в том числе награжден медалью 3-дәрежелі «Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін», а также нагрудным знаком «Қазақстан полициясына 25 жыл». Женат, пятеро несовершеннолетних детей.

Участковый инспектор ОМПС УП Алатауского района капитан полиции Нурбол Байгазиев, 1988 года рождения, в органах внутренних дел служил с 2014 года. Имел 13 поощрений, в том числе награжден нагрудными знаками «Үздік құтқарушы жауынгер» и «Қазақстан полициясына 25 жыл». Женат, двое несовершеннолетних детей.