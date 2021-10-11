Семь граждан стран СНГ не пустили в Казахстан на павлодарской границе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Иностранцев не пустили на территорию страны из-за отсутствия у них справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За сутки запрещён въезд в страну семи гражданам СНГ, из них 2 гражданам Российской Федерации, 3 гражданам Узбекистана и 2 гражданам Республики Беларусь, не предоставившим справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

В ДСЭК рассказали, что за прошедшие сутки через границу прошли 548 человек: 322 пеших и 226 водителей фур.

«В карантинный стационар помещено 6 казахстанцев. Подтверждённых случаев КВИ на автопереходах не выявлено», - отметили эпидемиологи.

С момента введения ограничений (с 19 сентября 2020 года) в Павлодарскую область прибыло 212 665 человек, проведено 43 056 ПЦР-обследований, выявлено 268 завозных случаев с бессимптомным течением болезни. В карантинные стационары для ПЦР-обследования помещён 4 901 гражданин Казахстана. Не допущен въезд в страну (без справок) 2 757 нерезидентов страны.

Мониторинг за перемещением людей ведётся на 4 автомобильных пунктах пропуска государственной границы Казахстана в Павлодарской области.