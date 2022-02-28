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    Семь граждан РК благополучно пересекли украинско-российскую границу и направляются на родину

    28 Февраля 2022, 21:20

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – За последние четверо суток семь казахстанских водителей-дальнобойщиков благополучно пересекли украинско-российскую границу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В настоящее время водители на собственных большегрузах направляются через территорию России в сторону Казахстана.

    Ранее в пятницу из-за операции на территории Украины казахстанские водители не смогли самостоятельно въехать в Россию через пропускной пункт Троебортное Брянской области.

    В результате содействия казахстанских дипломатов, которые оперативно связались с российскими властями, с 25 февраля украинско-российскую границу пересекли 11 фур и 11 водителей. Из них семь граждан Казахстана, а также четверо граждан стран Центральной Азии.

    В Посольстве Казахстана в России напоминают, что по вопросам въезда/выезда и пребывания в России открыта Горячая линия Консульского отдела 8-925-897-71-14. Кроме того, информация о принимаемых мерах публикуется на сайте и Telegram-канале диппредставительства.


    Фото иллюстративное

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Происшествия Россия Украина
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