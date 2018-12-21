«Семь граней Великой степи»: Союз писателей Казахстана принял специальное обращение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Союзе писателей Казахстана состоялся I Пленум поэтов и писателей, посвященный обсуждению программной статьи Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н. А. Назарбаева «Ұлы даланың жеті қыры» («Семь граней Великой степи»). На Пленуме приняли обращение о создании проекта по возрождению историко-культурного наследия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев продемонстрировал достоинство нашей древней истории и культуры. На сегодняшнем совместном заседании я думаю, что мы должны сначала рассмотреть основные пункты этой статьи»,- сказал председатель правления Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет.

По словам У. Есдаулета, казахские писатели всегда изучали историю, которая уходит своими корнями в тысячелетия и способствовала распространению национальных ценностей. Идея новой декларации станет рывком в наследии казахской культуры.

Между тем, участники Пленума поддержали все предложения, отмеченные в статье Елбасы и приняли специальную декларация о историко-литературном краеведении, которая охватит всю страну. Новый проект станет началом возрождения новых произведений на исторические темы, которые будут передаваться через поколения.