Семь госпиталей располагались в Семее в годы ВОВ

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в годы Великой Отечественной войны под эвакуационные госпитали отводились лучшие и более приспособленные здания. Всего было развернуто семь эвакогоспиталей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эвакогоспитали располагались в бывшей Семипалатинской области. Но основная часть находились в городе. Если в зданиях педагогического училища и финансового техникума был размещен сортировочный госпиталь № 3592. Отсюда на дальнейшее лечение раненые фронтовики направлялись в другие госпитали, которые размещались в зданиях партийных курсов, физиоинститута, территориальной больницы, сельскохозяйственного техникума, в клубе имени Кирова, профтехучилище мясокомбината и Березовском доме отдыха», - говорится в сборнике документов КГУ «Центр документации новейшей истории» в ВКО.

Один из крупных госпиталей № 3593 на 600 коек располагался в трехэтажном кирпичном здании бывшего зооветинститута. В это время сооружение принадлежало партийному вузу. В декабре 1941 года число раненых превысило 700. В феврале 1942 года количество коек пришлось увеличить ещё 100. В подвальном помещение были размещены кухня, хозканцелярия, ларек, продовольственные, аптечные и вещевые склады. При этом этот госпиталь был одним из оснащенных. В здании имелись физиокабинеты, терапевтическое отделение, лаборатории, аптека, зубоврачебный и рентген-кабинеты, а также были предусмотрены помещения для клуба и библиотеки.

«Поступали сюда раненые очень тяжелые. Машин было мало, только грузовые полуторки, а разгружать надо было быстро, чтобы санпоезд ехал вновь за ранеными, поэтому разгружали без отдыха, круглосуточно. Лечение, уход, питание в госпиталях были очень хорошими. Достаточно разных лекарств, перевязочного материала. Спирта было неограниченного количество, все тщательно обрабатывалось. В госпиталях было очень тепло. Благодаря заботе, уходу, хорошему лечению, случаев летальных исходов семипалатинских госпиталях было крайне мало. Тех, кто выписывался инвалидами, домой сопровождали специально работающие на этой должности люди. Они брали все хлопоты по оформлению документов, а потом всю дорогу до родного очага оберегали своего подопечного», - рассказала в 2004 году медсестра А. Горохова, воспоминания которой были опубликованы в сборнике документов городского архива «И помнит мир спасенный ….».

Отметим, что дисциплина в госпиталях была очень строгой. За недостаточную чистоту и курение в палатах на виновных налагалось взыскание, а медперсонал увольнялся. Причем приказы командования зачитывались перед строем или в палатах. Так, в госпитале в здании зооветинститута в ноябре 1941 года было уволено сразу восемь человек.

В семипалатинские эвакогоспитали направлялись самые опытные врачи и медицинские сестры. Большую помощь госпиталям оказывали шефские организации, снабжая их оборудованием, мебелью, инвентарем, постельными принадлежностями. Комсомольцы и пионеры устраивали для раненых концерты, собирали художественную литературу, сопровождали в больницах на прогулках, дежурили у постелей раненых.

Фото: ЦДНИ ВКО - на снимках врачи и пациенты госпиталя и здание бывшего зооветинститута, где располагался госпиталь № 3593



