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    Семь гектаров горящего тростника тушат в Атырауской области

    4 Февраля 2023, 14:39

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Семь гектаров горящего тростника тушат в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На побережье Каспийского моря на расстоянии 213 км от города Атырау в Жылыойском районе произошло возгорание тростниковых зарослей – камыша на площади около 7 гектаров. Для ликвидации пожара департаментом по чрезвычайным ситуациям Атырауской области было привлечено 10 сотрудников и одна единица техники. При помощи хлопушек удалось ликвидировать возгорание на площади три гектара», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.

    Борьба с огнем осложняется отсутствием дорог к месту горения, заболоченностью местности. А также сильным ветром, который быстро переносит огонь на новый участок. Опасности для населенных пунктов пожар на побережье Каспия не представляет.


    Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Пожар Каспийское море
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