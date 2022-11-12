Семь газовых баллонов вынесли пожарные из огня в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – При тушении пожаров спасателями ВКО вынесено семь газовых баллонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

По данным пресс-службы, 11 ноября в 17:03 часов в городе Алтай во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции блока хозпостроек. Прибывшими пожарными подразделениями огонь ликвидирован на площади 24 квадратных метра, сотрудниками СПЧ-2 из помещения вынесено три кислородных баллона по 40 литров и три газовых баллона по 27 литров, а также два газовых баллона по 50 литров, две канистры с моторным маслом по 10 литров. Распространившийся на соседний участок пожар охватил деревянные конструкции блока хозяйственных построек, гараж, где были детали автомобиля марки «Субару Легаси», 1996 года выпуска, а также веранду частного дома. Огнеборцами ликвидировано загорание на общей площади пожара 140 квадратных метров. Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем. Всего в тушении было задействовано три единицы техники и девять человек личного состава.

В этот же день в Усть-Каменогорске на территории дачного общества «Колос» в двухэтажном дачном жилом доме горели деревянные конструкции потолочного перекрытия, кровли, стены с переходом на деревянные конструкции мебели, дверных и оконных блоков. Термическому воздействию также подверглись бытовая, техника, личные вещи. Пожарными огонь ликвидирован на общей площади 24 квадратных метра, произошло обрушение кровли. Предварительная причина пожара: несоблюдение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации отопительной печи. Из помещения кухни пожарными вынесено два газовых баллона по 27 литров. Всего в тушении было задействовано три единицы техники и 14 человек личного состава.

С начала года в жилом секторе региона произошло 464 пожара, 172 из них по причине неосторожного обращения населения с огнем, 109 – при несоблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

С начала отопительного периода сотрудники ДЧС ВКО провели обход более 83 тыс. домов, в результате которых выявили 23 тыс. 560 нарушений пожарной безопасности. В основном это касается ненадлежащей эксплуатации печей, опасной электропроводки и несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и приборов, допускается неосторожное обращение с огнем.

«Нашими специалистами даны рекомендации владельцам домов, по которым уже устранено более 5 тыс. 300 нарушений», - отметил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов.



