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    Семье погибшего офицера Вооруженных сил Сандибека Хаирова передали награду

    17 Января 2022, 17:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Орден «Айбын» ІІ степени был передан главнокомандующим Сухопутными войсками генерал-майором Талгатом Койбаковым супруге заместителя командира 35 гвардейской десантно-штурмовой бригады подполковника Сандибека Хаирова, погибшего при обороне акимата города Алматы. Об МИА «Казинформ» со ссылкой на прессс-службу Министерства обороны РК.

    Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, а также за подвиг, совершенный при защите интересов государства, подполковник Хаиров Сандибек Галимуллинович награжден орденом «Айбын» ІІ степени (посмертно).

    «Сандибек Галимуллинович прошел все ступени офицерской службы, его служебная деятельность была насыщенной и яркой. Он не искал легких путей, посвятив свою жизнь до последней секунды исполнению воинского долга. Сандибек Галимуллинович навсегда останется в памяти и в сердцах всех своих сослуживцев, друзей и близких, примером для будущих поколений защитников Отечества», – сказал генерал-майор Талгат Койбаков.

    Память офицера почтили минутой молчания командование Десантно-штурмовых войск и военнослужащие воинской части.

    Хаиров Сандибек Галимуллинович окончил Военный институт Сухопутных войск и Национальный университет обороны. В Вооруженных силах прошел службу от командира взвода до заместителя командира десантно-штурмовой бригады.

    Сандибек Галимуллинович был примером отлично подготовленного в профессиональном плане офицера, честного и достойного командира, надежного сослуживца и друга.

    Светлая память о подполковнике Хаирове Сандибеке Галимуллиновиче, достойном офицере и патриоте, посвятившем свою жизнь служению Отечеству, навсегда сохранится в сердцах военнослужащих Вооруженных сил.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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