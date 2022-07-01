Семье мальчика с ампутированными руками выдадут трехкомнатную квартиру в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Квартиру семье выдадут в девятиэтажном доме рядом с областной детской больницей, где мальчик получает лечение. Также госслужащие региона перечислят на их счет однодневную зарплату, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

22 июня аким области Гали Искалиев навестил в больнице четырехлетнего Аманжола Орынбекулы, который 24 мая получил сильный удар током.

Ранее казахстанские СМИ сообщали, что несчастный случай произошел в поселке Жанаказан. Родные рассказали, что дети залезли в подстанцию на окраине поселка и открыли трансформаторный шкаф. Ребенка в крайне тяжелом состоянии на санавиации доставили в Уральск. У мальчика диагностировали обширные электроожоги четвертой степени, раны были обугленные с поражением костной структуры. В экстренном порядке провели удаление нежизнеспособных тканей, а именно ампутировали обе руки до верхней трети плеч.

Глава региона подчеркнул, что Аманжолу окажут всестороннюю помощь. Учитывая тот факт, что семья ребенка проживает в отдаленном селе Жангалинского района, Гали Искалиев принял решение выдать им трехкомнатную квартиру в строящемся девятиэтажном доме. Строительство жилья закончится в конце лета, а дом расположен в непосредственной близости с областной детской больницей, где Аманжол получает лечение. В этом его поддержали местные предприниматели.

Вместе с тем, все государственные служащие региона перечислят семье пострадавшего ребенка однодневную заработную плату.

К слову, предпринимательница из Алматы Айс Муратова уже купила семье Аманжола двухкомнатную квартиру, а специализированная компания пообещала бесплатно изготовить ему протезы.

Ранее глава региона Гали Искалиев прокомментировал несчастный случай, произошедший с четырехлетним ребенком.

«Конечно, я как аким несу ответственность за все подобные трагедии. Сейчас по данному случаю ведется расследование. Если вина компании при акимате будет доказана, мы примем соответствующие меры. После того, как дело дойдет до суда, ситуация будет контролироваться, и будут приняты меры в соответствии с законом. Мы оказываем помощь ребенку. Конечно, таких случаев быть не должно», - сказал тогда глава региона на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Фото: mgorod.kz