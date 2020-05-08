Семье из ВКО вернули награду деда, погибшего на фронте

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане семье бойца погибшего во время Великой Отечественной войны вернули боевую награду, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой областной информационный центр.

В инфоцентре рассказали, что в результате поисковых работ в Эстонии, была найдена медаль «За отвагу», которая долгое время пролежала в земле. В преддверии Дня Победы награда была доставлена в Казахстан. Аким ВКО Даниал Ахметов вручил внучатому племяннику Абдулманата Таипова — Ернару Муратказыулы. Найти ее удалось благодаря эстонскому военно-историческому клубу «Otsing» и санкт-петербургскому поисковому отряду «ЛЕНПЕХ-ПЕТЕРГОФ».

Таипов Абдулманат был призван из Маканчинского района, служил командиром отделения 3-й роты 282-й стрелковой дивизии. Во время наступления 6 июня 1943 года сержант первым ворвался в траншею противника, гранатами уничтожил долговременные оборонительные точки и захватил пулемет. За этот подвиг он был удостоен медали «За отвагу».

«Мы очень гордимся своим прадедом. Вся семья его помнит, чтим память о нем. Отрадно, что в эту знаковую юбилейную дату нам вручили найденную медаль. Все это время прадед числился пропавшим без вести. Теперь мы знаем, что он погиб в 1944 году в бою. Будем хранить эту ценную реликвию, и передавать из поколения в поколение», – сказал Ернар Муратказыулы.

Отметим, что в наши дни работа волонтёрских поисковых групп продолжается. Каждый год открываются новые страницы истории подвига наших дедов и прадедов.Только в 2019 году в Новгородской области были обнаружены останки 16 бойцов, призванных из ВКО. Их родные теперь знают места захоронения погибших прадедов.

В рамках международного проекта «Дорога памяти» в историко-мемориальный комплекс парка «Патриот» в Москве переданы кисеты с землей с братских захоронений солдат, умерших в эвакуационных госпиталях, расположенных на территории нашей области.

«Медаль «За отвагу» является бесценным свидетельством героизма Вашего прадеда и по праву передается его потомкам. Миллионы таких же молодых бойцов ценою своей жизни подарили нам мирную жизнь. Светлая им память. Поздравляю Вас, всех родных и близких героя с наступающим Днем Победы, желаю мира, добра и благополучия«, – сказал Даниал Ахметов.





Фото: инфоцентр ВКО



