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    Семь человек утонули с начала 2022 года в Мангистау

    19 Июля 2022, 17:06

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – С начала года из-за несоблюдения правил безопасности на воде в Мангистауской области утонули семь человек, один из них подросток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Это на два человека меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала 2022 года в Мангистауской области спасли 38 человек, из них девять несовершеннолетних. Это на 64 % больше, чем в прошлом году. Только в период с 15 по 16 июля спасено 11 человек

    «В период купального сезона проведен комплекс организационных подготовительных мероприятий, направленных на минимизацию травматизма и гибели людей на водоемах», - сообщил старший лейтенант управления гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Бектас Муратов.

    Он также отметил, что требования по безопасности на водоемах разъясняют в мечетях области имамы во время пятничных молитв.

    «В местах, где купание запрещено, мы ежедневно проводим рейды и патрулирование совместно с полицией и воинской частью номер 66/56 Национальной гвардии РК. Видеоролики про безопасность на воде транслируются на LED-мониторах в аэропорту и на железнодорожных вокзалах», - подчеркнул старший лейтенант.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Происшествия Мангистауская область ДЧС
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