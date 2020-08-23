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Семь человек умерли от пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане
23 Августа 2020 09:43
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зафиксированы 730 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 1093 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 1 августа зарегистрировано 22660 заболевших, 256 летальных случаев, 3696 выздоровевших.
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