Семь человек погибли в результате стрельбы в церкви Свидетелей Иеговы в Германии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как минимум 7 человек погибли и 25 ранены в результате стрельбы в Гамбурге на севере Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Полиция заявила, что стрелок, предположительно, находится среди погибших.

«У нас нет никаких признаков того, что преступник находится в бегах», - сказал представитель полиции.

Неясно, входит ли нападавший в число погибших. Пока также «нет достоверной информации о мотиве», говорят в полиции.

По данным полиции Гамбурга, стрельба произошла в центре Свидетелей Иеговы на улице Дильбёге в районе Грос Борстель.

«Офицеры, вошедшие внутрь, обнаружили людей, которые могли быть серьезно ранены огнестрельным оружием, некоторые из них - смертельно», - сказал представитель полиции города. - Офицеры также услышали выстрел из верхней части здания и поднялись наверх, где также обнаружили человека. Пока у нас нет никаких признаков того, что кто-то из преступников скрылся».

Он сказал, что полиция еще не установила личности жертв, и работа на месте преступления продолжается.

Ранее полиция сообщила в Twitter, что в районе Альстердорф велась крупномасштабная операция.