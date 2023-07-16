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    Семь человек погибли в ДТП в Атырауской области

    16 Июля 2023, 21:19

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Семь человек погибли в ДТП в Атырауской области на трассе Доссор-Кульсары-Бейнеу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Департамент полиции Атырауской области сообщает, что 16 июля около 15:00 на 82 километре трассы Доссор-Кульсары-Бейнеу произошло ДТП, в результате которого погибли люди.

    Автомобиль марки Chevrolet Cobalt столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum, двигавшимся в противоположном направлении. В результате удара водитель и 4 пассажира автомобиля Chevrolet Cobalt, водитель и 1 пассажир автомобиля Toyota Ipsum погибли на месте, 2 пассажира с различными телесными повреждениями доставлены в Жылыойскую районную больницу. В настоящее время ведётся сбор соответствующих документов.

    «Установлено, что водители попавших в ДТП автомобилей ранее неоднократно привлекались к ответственности за превышение скорости», - сообщил командир роты патрульной полиции при департаменте полиции Атырауской области капитан полиции Адильбек Шахметов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Происшествия
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