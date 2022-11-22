Семь человек погибли в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло на автодороге «Актобе–Астрахань», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Как сообщил заместитель начальника УМПС ДП Айдос Кулжанов, 22 ноября на автодороге «Актобе–Астрахань» в районе поселка Елек Мугалжарского района водитель автомашины ВАЗ-2114 выехал со второстепенной дороги на главную, где совершил столкновение с автомашиной Lada Largus под управлением 43-летнего водителя. Lada от столкновения выехала на встречную полосу и столкнулась с Kia Sorrento.

В результате ДТП водитель автомашины Lada Largus и шесть пассажиров погибли на месте происшествия. Четыре пассажира автомашины Kia получили телесные повреждения.

Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ



