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    Семь человек погибли при крушении вертолета на юге Италии

    6 Ноября 2022, 21:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В сельской местности Кастель-Пагано-ди-Априсена провинции Фоджа в Италии обнаружили разбившийся вертолет, который пропал без вести в северной части Апулии на юге Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

    Погибли все находившиеся на борту 7 человек: двое пилотов, врач скорой помощи и четверо туристов. Они собирались вернуться в Фоджу днем ранее, но из-за плохой погоды отложили свой отъезд. Врач работал на островах Тремити и возвращался домой после смены. Из-за шторма он решил воспользоваться вертолетом, а не морской переправой.

    Вертолет компании «Алидауина» вылетел в 9:20 с островов Тремити в сторону Фоджи.

    Фото: tvmnews.mt

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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