Семь человек погибли из-за морозов в Синьцзяне

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – От обморожения погибли семь человек в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

«Народное правительство города Алтай (округ Алтай, СУАР) 28 ноября опубликовало уведомление о том, что вследствие чрезвычайно холодной погоды погибли семь рабочих» - говорится в сообщении Синьхуа.

В округе Алтай, расположенным на севере Синьцзяна, в минувшие выходные зафиксированы низкие температуры за последние десять лет, сильный снег и штормовой ветер.

Согласно сообщению, в субботу вечером, 26 ноября, во время бурана потерялись восемь рабочих одного из участков местной автомагистрали. Спасатели, отправившись на поиски людей, смогли найти их в воскресенье утром, 27 ноября. Поиски велись при сложных погодных условиях – сильном ветре, метели и морозе.

Восьмерых рабочих экстренно доставили в больницу. Однако в результате переохлаждения семь человек погибли.





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